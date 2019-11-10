4GAMECHANGERS TV vom 10.11.2019Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 314: 4GAMECHANGERS TV vom 10.11.2019
19 Min.Folge vom 10.11.2019
In dieser Folge des Zukunftsmagazins erwarten dich folgende brandheiße Themen: Die neuesten Tech-Trends von den "Digital Days" / Wie Österreich schon jetzt in die grüne Energie-Zukunft startet / Warum nachhaltiges Leben kein Fulltime-Job sein darf
