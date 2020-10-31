Zum Inhalt springenBarrierefrei
4Gamechangers TV der Talk vom 31.10.2020

PULS 4Staffel 6Folge 305vom 31.10.2020
Folge 305: 4Gamechangers TV der Talk vom 31.10.2020

15 Min.Folge vom 31.10.2020

In „4GAMECHANGERS TV-Der Talk“ spricht Isabella Richtar mit Cheng-Chieh Chen, Senior Commercial Manager von Klarna Austria, über den Weg des führenden Zahlungsanbieters in Europa zu einem globalen Shoppingökosystem mit Spareinlagen, Kreditkarten und Girokontos, über den Corona-Boost für bargeldloses Zahlen im Cash-Land Österreich und die Partnerschaft von Klarna mit Rapper und Popkultur-Ikone Snoop Dogg.

