ECO oder FIRST CLASS? Niki Lauda bei 4GAMECHANGERS TVJetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 115: ECO oder FIRST CLASS? Niki Lauda bei 4GAMECHANGERS TV
17 Min.Folge vom 25.04.2018
In der aktuellen Ausgabe von 4GAMECHANGERS TV spricht Isabella Richtar mit Niki Lauda, für viele bereits jetzt der “Gamechanger des Jahres“: Wie tickt der Mann, von dessen Deals das ganze Land redet? Außerdem berichten wir über Quantensprünge in der E-Mobility -und warum Österreich hier eine entscheidende Rolle spielt. Thema im CrashTalk: Nehmen uns Roboter die Jobs weg?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
4GAMECHANGERS
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-6, Season 2017-2019, Season 2022-2024: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 2023: PULS 4 & © Season 2019: ProsiebenSat.1 PULS4