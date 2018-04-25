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ECO oder FIRST CLASS? Niki Lauda bei 4GAMECHANGERS TV

PULS 4Staffel 6Folge 115vom 25.04.2018
ECO oder FIRST CLASS? Niki Lauda bei 4GAMECHANGERS TV

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Folge 115: ECO oder FIRST CLASS? Niki Lauda bei 4GAMECHANGERS TV

17 Min.Folge vom 25.04.2018

In der aktuellen Ausgabe von 4GAMECHANGERS TV spricht Isabella Richtar mit Niki Lauda, für viele bereits jetzt der “Gamechanger des Jahres“: Wie tickt der Mann, von dessen Deals das ganze Land redet? Außerdem berichten wir über Quantensprünge in der E-Mobility -und warum Österreich hier eine entscheidende Rolle spielt. Thema im CrashTalk: Nehmen uns Roboter die Jobs weg?

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