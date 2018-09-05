Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
4GAMECHANGERS

"Europe meets Asia" – das bringt das 4GAMECHANGERS Festival 2019

PULS 4Staffel 6Folge 248vom 05.09.2018
"Europe meets Asia" – das bringt das 4GAMECHANGERS Festival 2019

"Europe meets Asia" – das bringt das 4GAMECHANGERS Festival 2019Jetzt kostenlos streamen

4GAMECHANGERS

Folge 248: "Europe meets Asia" – das bringt das 4GAMECHANGERS Festival 2019

17 Min.Folge vom 05.09.2018

Das Wirtschafts- und Innovationsmagazin von PULS 4 meldet sich direkt vom europäischen Forum Alpbach, wo die wichtigsten Zukunftsfragen besprochen werden. Außerdem gibt es einen ersten exklusiven Ausblick auf das 4GAMECHANGERS Festival 2019 und Isabella Richtar spricht im Gamechanger-Talk mit Oberbank-CEO Franz Gasselsberger darüber, warum es manchmal sinnvoll ist, gegen den Strom zu schwimmen.

Weitere Folgen in Staffel 6

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

4GAMECHANGERS
PULS 4
4GAMECHANGERS

4GAMECHANGERS

Alle 11 Staffeln und Folgen