"Europe meets Asia" – das bringt das 4GAMECHANGERS Festival 2019Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 248: "Europe meets Asia" – das bringt das 4GAMECHANGERS Festival 2019
17 Min.Folge vom 05.09.2018
Das Wirtschafts- und Innovationsmagazin von PULS 4 meldet sich direkt vom europäischen Forum Alpbach, wo die wichtigsten Zukunftsfragen besprochen werden. Außerdem gibt es einen ersten exklusiven Ausblick auf das 4GAMECHANGERS Festival 2019 und Isabella Richtar spricht im Gamechanger-Talk mit Oberbank-CEO Franz Gasselsberger darüber, warum es manchmal sinnvoll ist, gegen den Strom zu schwimmen.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
4GAMECHANGERS
Alle 11 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4