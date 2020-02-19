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4GAMECHANGERS

4Gamechangers TV vom 19.02.2020

PULS 4Staffel 6Folge 50vom 19.02.2020
4Gamechangers TV vom 19.02.2020

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Folge 50: 4Gamechangers TV vom 19.02.2020

5 Min.Folge vom 19.02.2020

Diesmal in 4GAMECHANGERSTV – wie man nur mit der Kraft von Gedanken Nachrichten verschicken und Computer steuern kann. Wie weit ist die Forschung und wo wird das sogenannte Brain Computer Interface angewendet? On top gibt’s ein neues Securitydevice, bei welchem Sonnenblumen und eine Biene das Haus überwachen.

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