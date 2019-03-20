4GAMECHANGERS TV: Schwerpunkt „Cyberkriminalität“Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 79: 4GAMECHANGERS TV: Schwerpunkt „Cyberkriminalität“
19 Min.Folge vom 20.03.2019
4GAMECHANGERS TV - das Zukunftsmagazin. Diesmal mit dem Schwerpunkt „Cyberkriminalität“. Wie die Bedrohung aus dem Netz mit Hilfe neuer Technologien bekämpft werden kann. Im Gamechangers-Talk spricht Isabella Richtar mit Dorothee Ritz, General Manager von Microsoft Österreich, über die Bedeutung von Empathie im digitalen Kulturwandel.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
4GAMECHANGERS
Alle 11 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4