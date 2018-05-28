"AufgeDischt" - Spargel und wilde KräuterJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 28.05.2018: "AufgeDischt" - Spargel und wilde Kräuter
Folge vom 28.05.2018
Steffen Disch verrät, was Sterneköche anders machen, damit einfache Gerichte zum Highlight werden. Passend zur Jahreszeit gibt es weißen und grünen Spargel. Für Kochbegeisterte in klassischer Variante und für Kochanfänger in einfachen Varianten, leicht und gesund. Kochen kennt bekanntlich keine kulinarischen Grenzen! Aber kann das schmecken? Dieser Frage stellt sich Dirk Hoffmann, Frohnatur aus Düsseldorf und Spezialist für schräge Rezepte aus dem Internet. Heute auf dem Speiseplan: frittierte Butter!
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
