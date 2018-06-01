Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Der Wurst-Retter

Kabel Eins
Folge vom 01.06.2018
Der Wurst-Retter

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 01.06.2018: Der Wurst-Retter

43 Min.
Folge vom 01.06.2018
Ab 12

Wurstgruß, Wursttaxi, Wurstseminar: Mit guten Ideen kämpft Metzger Claus Böbel gegen die Krise. Wo andere Berufsgenossen ihre Betriebe schließen müssen, schreibt seine Firma schwarze Zahlen. Für ihn ist klar: Vom Thekengeschäft alleine könnte die Metzgerei im fränkischen Rittersbach nicht überleben. Wie Böbel mit viel Leidenschaft und Kreativität sein Geschäft managt - "Abenteuer Leben" hat ihn begleitet.

