Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 01.06.2018: Der Wurst-Retter
43 Min.Folge vom 01.06.2018Ab 12
Wurstgruß, Wursttaxi, Wurstseminar: Mit guten Ideen kämpft Metzger Claus Böbel gegen die Krise. Wo andere Berufsgenossen ihre Betriebe schließen müssen, schreibt seine Firma schwarze Zahlen. Für ihn ist klar: Vom Thekengeschäft alleine könnte die Metzgerei im fränkischen Rittersbach nicht überleben. Wie Böbel mit viel Leidenschaft und Kreativität sein Geschäft managt - "Abenteuer Leben" hat ihn begleitet.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
