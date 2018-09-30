Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Exklusiv: Der Weg des Burgers

Kabel EinsFolge vom 30.09.2018
Exklusiv: Der Weg des Burgers

Exklusiv: Der Weg des BurgersJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 30.09.2018: Exklusiv: Der Weg des Burgers

88 Min.Folge vom 30.09.2018Ab 12

Beim Burger-Riesen McDonalds gehen weltweit pro Sekunde mehr als 75 Burger über die Ladentheken! Und trotzdem geht der Burger nie aus. In keiner Filiale. Alle Zutaten sind immer ausreichend vorhanden, so groß der Ansturm auch sein mag. Wie ist das möglich? In Duisburg gibt es ein Unternehmen, das vorhersagen kann, wann wie viele Burger wo verkauft werden. Das klingt nach Wahrsagerei. Doch die Mitarbeiter von Havi Logistics scheinen genau das zu können. Sie berechnen jedes einzelne Salatblatt, jedes Patty, jedes Brötchen in monatelanger Planung.

Alle verfügbaren Folgen