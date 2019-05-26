Die Reise zu den besten Gerichten der Welt (5)Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 26.05.2019: Die Reise zu den besten Gerichten der Welt (5)
91 Min.Folge vom 26.05.2019Ab 12
Israel - ein Schmelztiegel der Kulturen und Religionen. Dieses Land kann sich Gaumenschmaus-Experte Dirk Hoffmann natürlich nicht entgehen lassen und trifft unter anderem den angeblich besten Fischkoch des Mittleren Ostens. Achim Müller schreckt vor nichts zurück: In Afrika kommt heute Antilopen-Hirn auf den Teller. Johannes Zenglein ist nach China gereist, um skurrile Streetfood-Happen zu probieren und Furious Pete verschlägt es nach New Orleans zu einem Jazz-Festival. Rechte: kabel eins
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins