Größte Süßwarenmesse der WeltJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 11.06.2019: Größte Süßwarenmesse der Welt
43 Min.Folge vom 11.06.2019Ab 12
Wie schmecken Hanfriegel, Algenchips oder grüne Schokolade? Das und noch viel mehr hat Dirk Hoffmann für uns auf der größten Süßwarenmesse der Welt herausgefunden! Und: German Food mit Achim Müller: Texas Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins