43 Min.Folge vom 13.06.2019Ab 12

Das "neue Fleisch": Die Jackfrucht sieht zubereitet nicht nur wie Fleisch aus, sondern schmeckt auch noch so. Ob als Wrap oder Pulled-Pork-Burger überzeugt sie sogar hartgesottene Fleischfans. "Abenteuer Leben" zeigt, wie die bis zu 30 kg schwere Frucht in Thailand angebaut wird und klärt, ob sie in Zukunft wirklich unser Fleisch ersetzen kann. Rechte: kabel eins

