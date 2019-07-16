Thema u. a.: Deutsch kochen ... in JapanJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 16.07.2019: Thema u. a.: Deutsch kochen ... in Japan
43 Min.Folge vom 16.07.2019Ab 12
Wie stellen sich wohl Inder an, wenn sie Haxe braten sollen? Weiß man im fernen Osten was Sauerkraut ist und schmeckt den Kongolesen Milchreis? Reporter Alex Königs ist weltweit unterwegs, um das herauszufinden. In der ersten Folge geht es nach Japan, in die Stadt Fukuoka. Reporter Alex besucht dort eine junge Familie mit drei Zutaten im Gepäck: Sauerkraut, Bratwurst und Kartoffelbrei. Was werden die Japaner daraus kochen und kann man das überhaupt mit Stäbchen essen?Beat Chef JoshGrillen in action. Josh Jabs aus dem Goldhorn Beefclub ruft zum ultimativen Grill-Battle. Rechte: kabel eins
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
12
Copyrights:© Kabel Eins