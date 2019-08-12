Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 12.08.2019
92 Min.Folge vom 12.08.2019Ab 12

Nach seinem Praktikum bei der Berliner Polizei steigt Aaron Troschke diese Woche zum Polizeischüler auf. Dabei durchläuft das 28-jährige Multitalent einen Tag lang verschiedene Ausbildungsstufen und mischt die Berliner Kollegen ordentlich auf. Und: Der Holzpool, der ewig hält / Die beliebtesten Freizeitparks der Deutschen Rechte: kabel eins

