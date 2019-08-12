Aaron Troschke wird PolizeischülerJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 12.08.2019: Aaron Troschke wird Polizeischüler
92 Min.Folge vom 12.08.2019Ab 12
Nach seinem Praktikum bei der Berliner Polizei steigt Aaron Troschke diese Woche zum Polizeischüler auf. Dabei durchläuft das 28-jährige Multitalent einen Tag lang verschiedene Ausbildungsstufen und mischt die Berliner Kollegen ordentlich auf. Und: Der Holzpool, der ewig hält / Die beliebtesten Freizeitparks der Deutschen Rechte: kabel eins
