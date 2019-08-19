Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verkehrssünden begeht fast jeder Autofahrer - bewusst oder unbewusst. Was vielen aber nicht klar ist, sind die Strafen, die dafür verhängt werden können. Besonders im Ausland - denn zur Urlaubszeit fahren viele Deutsche mit dem eigenen Pkw ins europäische Ausland oder sind dort mit dem Mietwagen unterwegs. Wir zeigen, wie teuer Verkehrssünden in Europa sein können oder wie sie sonst noch bestraft werden. Und: Garten-Hacks: Traumgarten aus Küchenabfällen Rechte: kabel eins

