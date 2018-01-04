Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Königsberger Klopse - industriell vs. handgemacht

Kabel Eins
Folge vom 04.01.2018
Königsberger Klopse - industriell vs. handgemacht

44 Min.
Folge vom 04.01.2018
Ab 12

Sie sind eine echte Institution in der deutschen Küche: Die Königsberger Klopse. Doch selber machen kann sie kaum noch jemand: Manche essen sie sonntags bei der Oma und die anderen direkt aus der Dose. Aber wo schmecken sie besser? Und wie macht man eigentlich noch so richtig originale Königsberger Klopse? Koch Heinz Wehmann schwört auf Handarbeit und Produktentwickler.

