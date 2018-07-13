Die besten Gadgets für den StrandJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 13.07.2018: Die besten Gadgets für den Strand
43 Min.Folge vom 13.07.2018Ab 12
Der Sommer ist da und der Strand ruft! Noch besser wird das Urlaubsfeeling mit praktischen Gadgets, die "Abenteuer Leben"-Hosts Andrea und Philip getestet haben. Zum Beispiel einen faltbaren Bollerwagen, der auch im weichen Sand fahren kann. Oder eine Luftpumpe, mit der man 150 Liter Luft auf einen Schlag schafft. Außerdem im Test: Ein Unterwasser-Metall-Detektor, eine Mini-Klimaanlage und der größte Wasserball der Welt. Aber taugen die kleinen und großen Helfer wirklich was?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins