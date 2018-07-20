Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Poolgadgets

Kabel Eins
Folge vom 20.07.2018
Poolgadgets

42 Min.Folge vom 20.07.2018Ab 12

Sommer, Sonne, Spaß! Achtung, jetzt wird's nass! Denn: Martina und Fynn testen die coolsten, neusten Gadgets fürs Freibad! Vom aufblasbaren Bullriding, über eine Strandmuschel mit Ventilator und Powerbank bis hin zur XXL-Luftmatratze. Und: Top X der besten Themen- und Freizeitparks Europas

