Das Gold der Wikinger: SkreiJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 13.03.2018: Das Gold der Wikinger: Skrei
46 Min.Folge vom 13.03.2018Ab 12
Von Januar bis Anfang April wird vor der Küste Norwegens das "Gold der Lofoten" geangelt - so nennen die Einheimischen den Winterkabeljau. Der Fisch kommt aus der eisigen Barentsee, viele hundert Kilometer bis vor die Küste der Lofoten geschwommen, deshalb nennen ihn die Norweger auch "Skrei"-Wanderer. Durch die viele Bewegung im eiskalten Wasser hat der Winterkabeljau ein besonders festes Muskelfleisch und das macht ihn auch weltweit so begehrt.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
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