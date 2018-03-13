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Abenteuer Leben am Sonntag

Das Gold der Wikinger: Skrei

Kabel EinsFolge vom 13.03.2018
Das Gold der Wikinger: Skrei

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 13.03.2018: Das Gold der Wikinger: Skrei

46 Min.Folge vom 13.03.2018Ab 12

Von Januar bis Anfang April wird vor der Küste Norwegens das "Gold der Lofoten" geangelt - so nennen die Einheimischen den Winterkabeljau. Der Fisch kommt aus der eisigen Barentsee, viele hundert Kilometer bis vor die Küste der Lofoten geschwommen, deshalb nennen ihn die Norweger auch "Skrei"-Wanderer. Durch die viele Bewegung im eiskalten Wasser hat der Winterkabeljau ein besonders festes Muskelfleisch und das macht ihn auch weltweit so begehrt.

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