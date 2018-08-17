Italiens beliebteste Salami: handgemacht vs. industriellJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 17.08.2018: Italiens beliebteste Salami: handgemacht vs. industriell
43 Min.Folge vom 17.08.2018Ab 12
Rund um Modena, dem Zentrum der italienischen Dauerwursthersteller, wird eine Wurstsorte produziert, die sich zu einer der beliebtesten italienischen Salami-Arten gemausert hat: die Cacciatore, die "Wurst der Jäger". Wir tauchen in die italienische Welt der Salami ein - hier, im Zentrum der Dauerwurst, bleibt kein Geheimnis ungelüftet. Die Italiener zeigen uns Deutschen mal wieder, wie es geht!
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins