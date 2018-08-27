Zum Inhalt springenBarrierefrei
HoT: Top 5 der beliebtesten Speisen Russlands

Kabel EinsFolge vom 27.08.2018
42 Min.Folge vom 27.08.2018Ab 12

Sättigend, rustikal, russisch. Unser TV-Koch Dirk Hoffmann ist in das größte Land der Welt gereist. In Sankt Petersburg will er die Geheimnisse der russischen Küche lüften. Für uns testet Dirk die beliebtesten russischen Gerichte und kocht sie vor Ort nach. Wodurch unterscheiden sich die sibirischen Teigtaschen Pelmeni von den italienischen Tortellini? Oder wie werden die echte Soljanka und die Original-Borschtsuppe gekocht?

