Kabel Eins
Folge vom 21.09.2018: Thailands Streetfood-Königin Jay Fai

42 Min. Ab 12

Ein neuer Stern am Gourmet-Himmel glänzt in dem bescheidenen Straßenlokal Jay Fai. Dahinter versteckt sich traditionelles Streetfood, das Touristen aus aller Welt in seinen Bann zieht und Köchin und Besitzerin Jay Fai auszeichnet. Bangkoks frischgebackene Sterneköchin verzichtet auf luxurösen Schnickschnack und überzeugt mit himmlischen Genüssen. Was ist das Besondere ihrer Kochkunst? Was hat ausgerechnet dieser Streetfood Küche den Stern beschert? GoG Thunfisch Frikadelle: Kochen kennt bekanntlich keine kulinarischen Grenzen! Aber kann das wirklich schmecken?

