Folge vom 29.11.2020: Tätowieren mit Edding - Jetzt in Echt!
77 Min.Folge vom 29.11.2020Ab 12
Viele hatten in der Schule eine Menge Spaß mit den breiten Filzstiften, deren Farbe beim Hände waschen kaum abgeht. Genau deswegen hat sich mancher mit den Permanentmarkern zum Spaß ein Tattoo gemalt. Jetzt macht die Firma ernst: Das alteingesessene norddeutsche Unternehmen will in den Tattoo-Markt einsteigen! "Abenteuer Leben" begleitet die Entstehung des ersten Tattoo-Studios in Hamburg. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
