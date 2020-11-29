Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Tätowieren mit Edding - Jetzt in Echt!

Kabel EinsFolge vom 29.11.2020
Tätowieren mit Edding - Jetzt in Echt!

Tätowieren mit Edding - Jetzt in Echt!Jetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 29.11.2020: Tätowieren mit Edding - Jetzt in Echt!

77 Min.Folge vom 29.11.2020Ab 12

Viele hatten in der Schule eine Menge Spaß mit den breiten Filzstiften, deren Farbe beim Hände waschen kaum abgeht. Genau deswegen hat sich mancher mit den Permanentmarkern zum Spaß ein Tattoo gemalt. Jetzt macht die Firma ernst: Das alteingesessene norddeutsche Unternehmen will in den Tattoo-Markt einsteigen! "Abenteuer Leben" begleitet die Entstehung des ersten Tattoo-Studios in Hamburg. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

Alle verfügbaren Folgen