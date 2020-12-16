Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 16.12.2020: Kleben statt Bohren 2.0
42 Min.Folge vom 16.12.2020Ab 12
Es gibt zahlreiche Produkte, die den Bohrer angeblich überflüssig machen. Doch halten diese auch, was die Hersteller versprechen? Melissa und Mikele testen für "Abenteuer Leben" Alternativen zum Bohren. Was taugen Magnetfarbe, Nano-Klebeband, Magnet-Nano-Gel-Pads und selbsthaftende Folie? Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins