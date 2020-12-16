Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Kabel EinsFolge vom 16.12.2020
Folge vom 16.12.2020: Kleben statt Bohren 2.0

42 Min.Folge vom 16.12.2020

Es gibt zahlreiche Produkte, die den Bohrer angeblich überflüssig machen. Doch halten diese auch, was die Hersteller versprechen? Melissa und Mikele testen für "Abenteuer Leben" Alternativen zum Bohren. Was taugen Magnetfarbe, Nano-Klebeband, Magnet-Nano-Gel-Pads und selbsthaftende Folie? Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

