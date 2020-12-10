Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Frag den Henze - Festessen

Kabel EinsFolge vom 10.12.2020
Frag den Henze - Festessen

Frag den Henze - FestessenJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 10.12.2020: Frag den Henze - Festessen

42 Min.Folge vom 10.12.2020Ab 12

Die Weihnachtsfesttage stehen vor der Tür. Nicht selten verbringen wir Stunden in der Küche, um das perfekte Festessen vorzubereiten. Profikoch Christian Henze schafft Abhilfe und zeigt drei Gerichte, die binnen einer Stunde zuzubereiten sind und jeden Gast beeindrucken. Egal ob Rinderfilet mit Lebkuchenkruste und Preiselbeersoße oder Rehragout mit Haselnussspätzle - dieses Festessen lässt die Weihnachtsherzen höherschlagen. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

Alle verfügbaren Folgen