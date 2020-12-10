Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 10.12.2020: Frag den Henze - Festessen
42 Min.Folge vom 10.12.2020Ab 12
Die Weihnachtsfesttage stehen vor der Tür. Nicht selten verbringen wir Stunden in der Küche, um das perfekte Festessen vorzubereiten. Profikoch Christian Henze schafft Abhilfe und zeigt drei Gerichte, die binnen einer Stunde zuzubereiten sind und jeden Gast beeindrucken. Egal ob Rinderfilet mit Lebkuchenkruste und Preiselbeersoße oder Rehragout mit Haselnussspätzle - dieses Festessen lässt die Weihnachtsherzen höherschlagen. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins