Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Luxusvillen weltweit II - Leben auf 3.500 Quadratmetern

Kabel EinsFolge vom 07.12.2020
Luxusvillen weltweit II - Leben auf 3.500 Quadratmetern

Luxusvillen weltweit II - Leben auf 3.500 QuadratmeternJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 07.12.2020: Luxusvillen weltweit II - Leben auf 3.500 Quadratmetern

41 Min.Folge vom 07.12.2020Ab 12

Vom Ankleideraum wie eine Edelboutique bis hin zum Magnum-Champagnerlager mit Goldleiter - Branden und Rayni Williams, ein Luxusmakler-Pärchen aus L.A., gibt Einblick in die Villen der Superreichen. Und: Kleinstes Haus - Bremen. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

Alle verfügbaren Folgen