Kabel Eins
41 Min.Folge vom 03.12.2020Ab 12

Wer sich gesund ernähren möchte, muss angeblich tief in die Tasche greifen. Es gibt aber Menschen, die auf jeden einzelnen Cent schauen müssen. Die wichtigste Frage lautet daher oft: Wie komme ich diesen Monat wieder über die Runden? Mit den richtigen Tipps und Tricks kann man auch mit wenig Geld gesund und lecker kochen. Dirk Hoffman zeigt, wie das geht. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

