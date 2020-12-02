Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 02.12.2020: Europas beste Pekingente
41 Min.Folge vom 02.12.2020Ab 12
Wo gibt es die beste Pekingente in ganz Europa? Wenn man der Wirtin des "Peking-Enten-Hauses" in Hamburg Glauben schenkt, dann ist die norddeutsche Variante mindestens genauso gut wie das Original in Peking. Denn das hanseatische China-Restaurant besitzt eine offizielle Lizenz der Volksrepublik China. "Abenteuer Leben"-Chefkoch Dirk Hoffmann war vor Ort und hat den Geschmackstest gemacht. Und: Mamas Leibgerichte mit Semi. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
