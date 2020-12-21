Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 21.12.2020: DIY: Trend Industrial Möbel
43 Min.Folge vom 21.12.2020Ab 12
Total im Trend, aber ganz schön kostspielig: Industrial Design Möbel. Pam und Tobi wollen zuhause trotzdem nicht auf den coolen Industrie-Look verzichten und machen kurzerhand ein Do-it-yourself-Projekt daraus. Dazu haben sie im Netz drei Clips gefunden, die einen einfachen, günstigen und schnellen Aufbau versprechen. Klappt das wirklich? Kann man mit diesen scheinbar einfachen Web-Anleitungen coole Industrial-Möbel nachbauen? Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins