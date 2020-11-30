Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Echtzeitkochen: Elisenlebkuchen

Kabel Eins
Folge vom 30.11.2020
Echtzeitkochen: Elisenlebkuchen

Abenteuer Leben am Sonntag

41 Min.
Ab 12

Passend zur Adventszeit will "Abenteuer Leben"-Blitzkoch Sebastian Dickhaut natürlich auch in Echtzeit abliefern: Diesmal stehen Elisenlebkuchen auf dem Plan. Sein Trick: Das Ganze geht auch ohne Backofen. Und: Das Quäntchen mehr Geschmack: Nudeln. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

