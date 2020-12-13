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Abenteuer Leben am Sonntag

Weihnachten ist gerettet! Tolle Geschenke in letzter Minute

Kabel EinsFolge vom 13.12.2020
Weihnachten ist gerettet! Tolle Geschenke in letzter Minute

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 13.12.2020: Weihnachten ist gerettet! Tolle Geschenke in letzter Minute

73 Min.Folge vom 13.12.2020Ab 12

Trotz Pandemie wird ein Ereignis auch dieses Jahr auf jeden Fall stattfinden: Weihnachten! Für all diejenigen, die immer erst kurz vorher panisch nach den richtigen Geschenken suchen, präsentiert "Abenteuer Leben" die besten Last Minute-Geschenke: Praktisches zum Selberbauen oder einfach online bestellen. Was taugen die "Geschenke in letzter Minute"? Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

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