Weihnachten ist gerettet! Tolle Geschenke in letzter MinuteJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 13.12.2020: Weihnachten ist gerettet! Tolle Geschenke in letzter Minute
73 Min.Folge vom 13.12.2020Ab 12
Trotz Pandemie wird ein Ereignis auch dieses Jahr auf jeden Fall stattfinden: Weihnachten! Für all diejenigen, die immer erst kurz vorher panisch nach den richtigen Geschenken suchen, präsentiert "Abenteuer Leben" die besten Last Minute-Geschenke: Praktisches zum Selberbauen oder einfach online bestellen. Was taugen die "Geschenke in letzter Minute"? Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
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Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2026: Kabel Eins & © Season 2019: kabel eins