Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 08.12.2020: Herzhafte Kekse
42 Min.Folge vom 08.12.2020Ab 12
Nicht jeder ist Fan von Zimt, Marzipan und Zuckerguss - deswegen testen Koch Semi und Mariam verschiedene Rezepte aus dem Internet für herzhafte Kekse. Dieses Jahr riecht es in der Weihnachtbäckerei nach Speck und Zwiebeln. Und: JKNK Roulade mit Wirsing und Klößen. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
