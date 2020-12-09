Top X beliebteste Weihnachtsleckereien EuropasJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 09.12.2020: Top X beliebteste Weihnachtsleckereien Europas
42 Min.Folge vom 09.12.2020Ab 12
Bernd Siefert, Konditorweltmeister und Weltkonditor des Jahres 2015, stellt heute die beliebtesten Weihnachtsleckereien Europas vor. Dafür geht es in seine private Backstube in Michelstadt im Odenwald, wo er sich beim Backen europäischer Weihnachtskuchen über die Schulter schauen lässt. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2026: Kabel Eins & © Season 2019: kabel eins