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Abenteuer Leben am Sonntag

Top X beliebteste Weihnachtsleckereien Europas

Kabel EinsFolge vom 09.12.2020
Top X beliebteste Weihnachtsleckereien Europas

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 09.12.2020: Top X beliebteste Weihnachtsleckereien Europas

42 Min.Folge vom 09.12.2020Ab 12

Bernd Siefert, Konditorweltmeister und Weltkonditor des Jahres 2015, stellt heute die beliebtesten Weihnachtsleckereien Europas vor. Dafür geht es in seine private Backstube in Michelstadt im Odenwald, wo er sich beim Backen europäischer Weihnachtskuchen über die Schulter schauen lässt. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

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