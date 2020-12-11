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Abenteuer Leben am Sonntag

Ding Dong - Weihnachtsspezial

Kabel EinsFolge vom 11.12.2020
Ding Dong - Weihnachtsspezial

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 11.12.2020: Ding Dong - Weihnachtsspezial

40 Min.Folge vom 11.12.2020Ab 12

Die passenden Geschenke auszusuchen, ist nicht immer einfach. Deswegen hat "Abenteuer Leben" den beiden "Ding Dong"-Familien kurzerhand die Qual der Wahl abgenommen und drei vielversprechende und unterschiedliche Gadgets aus dem Internet besorgt. Ob der Geschmack der Familien getroffen wurde? Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

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