Ding Dong - WeihnachtsspezialJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 11.12.2020: Ding Dong - Weihnachtsspezial
40 Min.Folge vom 11.12.2020Ab 12
Die passenden Geschenke auszusuchen, ist nicht immer einfach. Deswegen hat "Abenteuer Leben" den beiden "Ding Dong"-Familien kurzerhand die Qual der Wahl abgenommen und drei vielversprechende und unterschiedliche Gadgets aus dem Internet besorgt. Ob der Geschmack der Familien getroffen wurde? Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2026: Kabel Eins & © Season 2019: kabel eins