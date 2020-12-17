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Abenteuer Leben am Sonntag

Das Geheimnis der besten Tomate der Welt

Kabel EinsFolge vom 17.12.2020
Das Geheimnis der besten Tomate der Welt

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 17.12.2020: Das Geheimnis der besten Tomate der Welt

43 Min.Folge vom 17.12.2020Ab 12

Die besten Tomaten der Welt kommen aus: Bella Italia! Das ist kein Geheimnis. Wohl aber, wie sie so wohlschmeckend heranreifen und wie sie ihr Aroma behalten. Auf jeden Fall benötigen sie fruchtbare Böden, viel Sonne und eine rasche Verarbeitung nach der Ernte. Wie das alles funktioniert, hat "Abenteuer Leben" im kulinarischen Zentrum Italiens, in Parma, herausgefunden. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

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