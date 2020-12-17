Das Geheimnis der besten Tomate der WeltJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 17.12.2020: Das Geheimnis der besten Tomate der Welt
43 Min.Folge vom 17.12.2020Ab 12
Die besten Tomaten der Welt kommen aus: Bella Italia! Das ist kein Geheimnis. Wohl aber, wie sie so wohlschmeckend heranreifen und wie sie ihr Aroma behalten. Auf jeden Fall benötigen sie fruchtbare Böden, viel Sonne und eine rasche Verarbeitung nach der Ernte. Wie das alles funktioniert, hat "Abenteuer Leben" im kulinarischen Zentrum Italiens, in Parma, herausgefunden. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2026: Kabel Eins & © Season 2019: kabel eins