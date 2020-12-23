Größtes Weihnachtskaufhaus der Welt - Bronners WonderlandJetzt kostenlos streamen
Folge vom 23.12.2020: Größtes Weihnachtskaufhaus der Welt - Bronners Wonderland
Über 50.000 verschiedene Weihnachtsartikel aus der ganzen Welt! 15 verschiedene Abteilungen, fünf Fußballfelder groß! Das ist "Bronner's" - der größte Weihnachtsshop der Welt. "Abenteuer Leben" reist nach Michigan, um sich das Paradies für Weihnachtsfans genauer anzusehen. Außerdem geht es mit der deutschen Auswanderer-Familie Niederer gemeinsam zum Shoppen. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
