Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Größtes Weihnachtskaufhaus der Welt - Bronners Wonderland

Kabel EinsFolge vom 23.12.2020
Größtes Weihnachtskaufhaus der Welt - Bronners Wonderland

Größtes Weihnachtskaufhaus der Welt - Bronners WonderlandJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 23.12.2020: Größtes Weihnachtskaufhaus der Welt - Bronners Wonderland

42 Min.Folge vom 23.12.2020Ab 12

Über 50.000 verschiedene Weihnachtsartikel aus der ganzen Welt! 15 verschiedene Abteilungen, fünf Fußballfelder groß! Das ist "Bronner's" - der größte Weihnachtsshop der Welt. "Abenteuer Leben" reist nach Michigan, um sich das Paradies für Weihnachtsfans genauer anzusehen. Außerdem geht es mit der deutschen Auswanderer-Familie Niederer gemeinsam zum Shoppen. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

Alle verfügbaren Folgen