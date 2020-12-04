Top 4 Eisige WeihnachtsdessertsJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 04.12.2020: Top 4 Eisige Weihnachtsdesserts
Folge vom 04.12.2020
Eis-Experte und deutscher Eis-Meister 2014 Adriano Colle stellt die tollsten Eisdesserts fürs Fest vor. Vom geeisten dreischichtigen Dominostein mit Mandarinen-Gewürz-Gelatine bis hin zu Christbaumkuchen in Tannenbaumform mit schokolierten Eiskugeln - der Experte weiß, was schmeckt und zeigt, wie jeder die süßen Kreationen zuhause nachmachen kann. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
12
Copyrights:© Kabel Eins