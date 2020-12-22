Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 22.12.2020: Das perfekte Raclette
41 Min.Folge vom 22.12.2020Ab 12
Silvester steht vor der Tür. Deshalb macht sich "Abenteuer Leben" auf die Suche nach dem perfekten Raclette. Dazu gehört vor allem die Auswahl der richtigen Käsesorte und des Raclette-Geräts sowie natürlich das perfekte Rezept, welches Koch Fernando verrät. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins