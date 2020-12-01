Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Lecker Checker - Schokolade

Kabel Eins
Folge vom 01.12.2020
Lecker Checker - Schokolade

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 01.12.2020: Lecker Checker - Schokolade

42 Min.
Folge vom 01.12.2020
Ab 12

Wie richtet man Gerichte wie ein Chefkoch an? Seraphina Kalze und Kimmo Wiemann testen die verrücktesten Plating Tipps und Tricks aus Schokolade. Zum Einsatz kommen unübliche Hilfsmittel - wie ein Glätteisen oder Zuckerwatte. Und: Achim on Tour: Auf der Suche nach dem Besten vom Geflügel. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

