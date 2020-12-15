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Abenteuer Leben am Sonntag

Das neue Köttbullar

Kabel EinsFolge vom 15.12.2020
Das neue Köttbullar

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 15.12.2020: Das neue Köttbullar

43 Min.Folge vom 15.12.2020Ab 12

Schwedische Köttbullar haben durch Ikea Weltruhm erlangt. Doch jetzt will der Möbelriese die leckeren Fleischbällchen durch eine pflanzliche Variante ersetzen. Das Versprechen: Das neue fleischlose Köttbullar schont die Umwelt - und schmeckt genauso gut. Aber kann die vegetarische Alternative auch Gaumenschmaus-Experte Dirk Hoffmann überzeugen? Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

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