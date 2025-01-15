Zum Inhalt springenBarrierefrei
Am Schauplatz

Am Schauplatz: Friseursalon oder Barbershop

ORF2Folge vom 15.01.2025
Am Schauplatz: Friseursalon oder Barbershop

Am Schauplatz: Friseursalon oder BarbershopJetzt kostenlos streamen

Am Schauplatz

Folge vom 15.01.2025: Am Schauplatz: Friseursalon oder Barbershop

52 Min.Folge vom 15.01.2025

Jahrzehntelang war Friseurin der Traumberuf vieler junger Frauen - 2024 stand Friseurin/Stylist erstmals auf der Berufsmangelliste in Österreich. Gleichzeitig boomen die Barbershops: Jeder dritte Friseur mit Angestellten ist mittlerweile ein Barbershop, sagt die Friseurinnung. Insgesamt seien es rund 1.200 in Österreich. Barbershops sind Herrenfriseure, die auch auf Bart und Gesichtspflege spezialisiert sind. Viele haben migrantische Wurzeln und das Schneiden in ihren Heimatländern gelernt. Haarschnitte um 10 Euro sind keine Seltenheit. Die Betreiber argumentieren mit Schnelligkeit – ein Maschinenschnitt dauert oft nur 15 Minuten. Doch die Finanzpolizei hat im Herbst 2024 34 Billigfriseure in Wien kontrolliert und dabei 29 Verstöße festgestellt.

