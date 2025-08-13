Am Schauplatz: Geschäfte im RetourgangJetzt kostenlos streamen
Am Schauplatz
Folge vom 13.08.2025: Am Schauplatz: Geschäfte im Retourgang
Millionen Pakete gehen in Österreich jedes Jahr retour. Statt auf der Deponie landen sie bei Händlern und Bastlern. Diese Doku zeigt, wie daraus wertvolle Ware wird – gut für Geldbeutel und Umwelt. Inhalt: In Österreich werden rund 500 Millionen Pakete pro Jahr versendet, etwa 10% davon gehen wieder retour. Manche davon können vom Absender nicht mehr angenommen werden, bei manchen ist es nicht wirtschaftlich die Waren wieder in Umlauf zu bringen und wiederum andere werden etwa als „kaputt“ gekennzeichnet und finden so keinen Abnehmer mehr. Retourenhändler kaufen solche Pakete und vermarkten sie weiter, andernfalls würde vieler dieser Produkte schlicht auf Mülldeponien landen. „Am Schauplatz“ begleitet Menschen die in diesem Geschäftsfeld tätig sind: Großhändler, Einzelhändler, oder findige Bastler die vermeintlich Kaputtes reparieren und dann verkaufen. Es sei gute Ware zu einem guten Preis, sagen die Protagonisten. „Geschäfte im Retourgang“ beleuchtet diesen zweiten Weg des Konsums der neben der Brieftasche auch die Umwelt schont. Bildquelle: ORF | WERNER KERSCHBAUMMAYR / fotokerschi / picturedesk.com