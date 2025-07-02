Am Schauplatz: Innsbruck - die teuerste Stadt ÖsterreichsJetzt kostenlos streamen
Innsbruck ist nicht nur ein teures, sondern auch ein gefragtes Pflaster. Die große Nachfrage und das begrenzte Angebot an Mietwohnungen lassen die Mieten steigen - zum Leid der Mieter und Freude der Anleger. "Am Schauplatz"-Reporterin Beate Haselmayer besucht in Innsbruck heruntergekommene Mini-Wohnungen, luxuriöse Eigentumsdomizile und rentable Anlageobjekte. Sie zeigt, wer von den horrenden Mietpreisen profitiert und konfrontiert Politiker mit der Preisexplosion am Mietmarkt. Bildquelle: Guenter Graefenhain / imageBROKER; EXPA/ Johann Groder; Weingartner-Foto
