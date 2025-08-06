Am Schauplatz: Jedes Jahr LignanoJetzt kostenlos streamen
Folge vom 06.08.2025: Am Schauplatz: Jedes Jahr Lignano
Einmal Lignano, immer Lignano? Für viele Österreicher ist der Badeort mehr als nur ein Urlaubsziel. Die Doku begleitet Stammgäste, Aussteiger und Partytouristen und zeigt, wie unterschiedlich der Adria-Hotspot erlebt wird. Inhalt: Pfingstparty mit „Tutto Gas“, Familientradition am Strand und ein Leben zwischen zwei Welten: Für viele Österreicherinnen und Österreicher ist es zur Tradition geworden, einmal im Jahr nach Lignano zu fahren. Der kleine Ort an der Oberen Adria zählt gerade einmal 7.000 Einwohner, wächst aber im Sommer auf bis zu 200.000 Menschen an. Während Familien traditionellen Strandurlaub machen, reisen Jugendliche - insbesondere zu Pfingsten - an, um das verlängerte Wochenende mit viel Alkohol zu zelebrieren. Diese Doku von Nicole Kampl begleitet Menschen, für die Lignano weit mehr als nur ein Reiseziel ist, und zeigt das Zusammenspiel von Tradition, Party und Alltag. Dabei geht sie der Frage nach, warum der Ort bis heute eine besondere Faszination auf so viele ausübt. Bildquelle: ORF/ORF/Wout Kichler