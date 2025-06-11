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Am Schauplatz

Am Schauplatz: 100 Jahre Leben

ORF2Folge vom 11.06.2025
Am Schauplatz: 100 Jahre Leben

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Am Schauplatz

Folge vom 11.06.2025: Am Schauplatz: 100 Jahre Leben

48 Min.Folge vom 11.06.2025

Immer mehr Menschen feiern ihren 100. Geburtstag. In Österreich gibt es derzeit rund 1.700 über Hundertjährige, mehr als 85 Prozent davon sind Frauen. Forscher prognostizieren weltweit einen rapiden Anstieg dieser Altersgruppe. So hat sich in Wien beispielsweise die Anzahl der Hundertjährigen innerhalb von 20 Jahren von knapp 200 auf über 400 verdoppelt. Die verbesserte medizinische Versorgung und die sozialen Lebensumstände sind ein wesentlicher Grund dafür, dass Menschen immer älter werden. "Am Schauplatz"-Reporterin Gudrun Kampelmüller hat vier über 100-jährige Menschen besucht und nach ihren Lebensrezepten befragt. Bildquelle: ORF

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