Am Schauplatz: 100 Jahre LebenJetzt kostenlos streamen
Am Schauplatz
Folge vom 11.06.2025: Am Schauplatz: 100 Jahre Leben
48 Min.Folge vom 11.06.2025
Immer mehr Menschen feiern ihren 100. Geburtstag. In Österreich gibt es derzeit rund 1.700 über Hundertjährige, mehr als 85 Prozent davon sind Frauen. Forscher prognostizieren weltweit einen rapiden Anstieg dieser Altersgruppe. So hat sich in Wien beispielsweise die Anzahl der Hundertjährigen innerhalb von 20 Jahren von knapp 200 auf über 400 verdoppelt. Die verbesserte medizinische Versorgung und die sozialen Lebensumstände sind ein wesentlicher Grund dafür, dass Menschen immer älter werden. "Am Schauplatz"-Reporterin Gudrun Kampelmüller hat vier über 100-jährige Menschen besucht und nach ihren Lebensrezepten befragt. Bildquelle: ORF
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2013, Season 2016, Season 2019, Season 2021, Season 2024-2026: ORF 2