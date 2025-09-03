Am Schauplatz: Frau Annemarie und der GemeindebauJetzt kostenlos streamen
Folge vom 03.09.2025: Am Schauplatz: Frau Annemarie und der Gemeindebau
Warum ist das Zusammenleben der Kulturen im Wiener Gemeindebau so schwierig? Eine Reportage über Konflikte, Migration und Veränderungen. Inhalt: Frau Annemarie ist 82 Jahre alt und lebt im zwölften Bezirk im Gemeindebau. Fast täglich geht sie in den Sozialmarkt, um für zwei ältere Nachbarinnen einzukaufen. Sie ist hilfsbereit und aufgeschlossen - zumindest dort, wo sie sich zugehörig fühlt. Migrant: innen begegnet Frau Annemarie mit Argwohn. „Der Großteil spricht kein Deutsch und niemand sagt Bitte und Danke. Alles für die Ausländer wird gezahlt von meinem Steuergeld!“ ärgert sich Frau Annemarie. Bildquelle: ORF
