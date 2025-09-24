Am Schauplatz: Geschäftsmodell AbzockeJetzt kostenlos streamen
Am Schauplatz
Folge vom 24.09.2025: Am Schauplatz: Geschäftsmodell Abzocke
Abzocke per Anwaltsschreiben: Wer nur kurz auf Parkplätzen hält, bekommt plötzlich teure Besitzstörungsklagen, sogar bis zu 350 Euro Strafe drohen. Autofahrer fühlen sich schikaniert. Wo schützt das Recht? Inhalt: Der Ärger über Anwalts-Schreiben, die wegen eines schnellen Umdrehens oder kurzen Haltens auf einem Parkplatz mit einer Klage wegen Besitzstörung drohen, ist in den letzten Jahren immer größer geworden. Wer nicht zahlt, dem droht eine Verhandlung vor Gericht. Anwälte, Autofahrer-Clubs und nun auch die Politik versuchen, dieser Abzocke einen Riegel vorzuschieben. Doch wo handelt es sich um Schikane – und wo um wirkliche Besitzstörung? Ulla Kramar-Schmid und Christoph Seibel sind für die "Am Schauplatz"-Reportage "Geschäftsmodell Abzocke" quer durch Österreich gefahren und haben Betroffene besucht. Bildquelle: ORF