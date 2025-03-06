Am Schauplatz: Oma und die starken MännerJetzt kostenlos streamen
Am Schauplatz
Folge vom 06.03.2025: Am Schauplatz: Oma und die starken Männer
31 Min.Folge vom 06.03.2025
Anna Abraham (80) hatte eine ungewöhnliche Leidenschaft. Sie liebte starke Männer, die einander auf offener Bühne verdroschen - und hatte auch ihren Lieblingsenkel Roman damit angesteckt. Als er noch klein war, schleppte die Oma ihn mit zum Catchen am Heumarkt. Der 19-Jährige war einer der besten österreichischen Nachwuchswrestler - und nahm zu jedem Kampf seine Großmutter mit. Eine Schauplatz-Reportage von Heidi Lackner und Thomas Gerhartl (Kamera) über eine aussterbende Spezies: die letzten starken Männer. Bildquelle: ORF
