Am Schauplatz: Kampf um Kitzbühel

ORF2Folge vom 03.04.2025
Folge vom 03.04.2025: Am Schauplatz: Kampf um Kitzbühel

51 Min.

Kitzbühel ist ein Hotspot für den Jetset, besonders für den deutschen Geldadel, der dort Luxusimmobilien kauft. Doch die Preise sind explodiert, was für die Einheimischen bedeutet, dass Wohnungen kaum noch bezahlbarsind . Viele Villen stehen leer, besonders in der Nebensaison, und lassen ganze Ortsteile wie Geisterdörfer wirken. Jetzt kommt Bewegung in die Sache: Tirols Gesetze setzen den Zweitwohnsitz in Kitzbühel eine Grenze, um die Region vor Spekulation zu schützen. Bildquelle: ORF

