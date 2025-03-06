Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Am Schauplatz

Am Schauplatz: Viel Staub um nichts

ORF2Folge vom 06.03.2025
Am Schauplatz: Viel Staub um nichts

Am Schauplatz: Viel Staub um nichtsJetzt kostenlos streamen

Am Schauplatz

Folge vom 06.03.2025: Am Schauplatz: Viel Staub um nichts

30 Min.Folge vom 06.03.2025

Die Staubsaugervertreter und ihre angeblichen Wundermaschinen. Wenn Herr Durigon nur ein einziges Gerät verkaufte, dann hatte er bereits mehr verdient, als früher in einer ganzen Woche. Das beste Geschäft machte er nicht bei den Reichen, sondern bei einfachen Leuten, die leicht zu begeistern waren. Weil er auch Ratenzahlungen anbieten konnte, spielte es keine Rolle, dass die Geräte weit mehr als 30 000 Schilling kosteten. Schauplatz Reporter Ed Moschitz war mit den Staubsauger-Verkäufern von Tür zu Tür unterwegs und hatte versucht ihre Verkaufstricks zu durchschauen. Bildquelle: ORF

Alle verfügbaren Folgen