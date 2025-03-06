Am Schauplatz: Viel Staub um nichtsJetzt kostenlos streamen
Am Schauplatz
Folge vom 06.03.2025: Am Schauplatz: Viel Staub um nichts
30 Min.Folge vom 06.03.2025
Die Staubsaugervertreter und ihre angeblichen Wundermaschinen. Wenn Herr Durigon nur ein einziges Gerät verkaufte, dann hatte er bereits mehr verdient, als früher in einer ganzen Woche. Das beste Geschäft machte er nicht bei den Reichen, sondern bei einfachen Leuten, die leicht zu begeistern waren. Weil er auch Ratenzahlungen anbieten konnte, spielte es keine Rolle, dass die Geräte weit mehr als 30 000 Schilling kosteten. Schauplatz Reporter Ed Moschitz war mit den Staubsauger-Verkäufern von Tür zu Tür unterwegs und hatte versucht ihre Verkaufstricks zu durchschauen. Bildquelle: ORF
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0